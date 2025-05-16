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Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Алматы 18 мая из-за забега, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

С 7:00 до 12:00 ограничения будут действовать на участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении) — от улицы Монке би (ЖК Bigville Arena City) до Almaty Arena будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей. Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме.

Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena. На этом участке организуют безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 километров.

Безопасность участников обеспечат сотрудники дорожной полиции и волонтёры.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.