Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега

С 7:00 до 12:00 ограничения будут действовать на участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении) — от улицы Монке би (ЖК Bigville Arena City) до Almaty Arena будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей. Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме.