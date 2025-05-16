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«Крымэнерго» предупреждает жителей Крыма о мошенниках

От имени администрации предприятия поступают звонки и сообщения.

Источник: Комсомольская правда

«Крымэнерго» сообщает жителям полуострова о случаях мошенничества, связанных с созданием фальшивых аккаунтов руководителей предприятия в Telegram.

Мошенниками создаются страницы с целью обмана и получения личных данных. Они действуют через звонки и сообщения.

«Руководители ГУП РК “Крымэнерго” никогда не занимаются сбором информации, не требуют перечисления средств и не рассылают сообщения с просьбой передать персональные данные», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

В случае обнаружения подобных сообщений или поддельных страниц жителям Крыма рекомендуют сообщать о них в правоохранительные органы.