«Крымэнерго» предупреждает жителей Крыма о мошенниках

«Крымэнерго» сообщает жителям полуострова о случаях мошенничества, связанных с созданием фальшивых аккаунтов руководителей предприятия в Telegram.
Мошенниками создаются страницы с целью обмана и получения личных данных. Они действуют через звонки и сообщения.
«Руководители ГУП РК “Крымэнерго” никогда не занимаются сбором информации, не требуют перечисления средств и не рассылают сообщения с просьбой передать персональные данные», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.
В случае обнаружения подобных сообщений или поддельных страниц жителям Крыма рекомендуют сообщать о них в правоохранительные органы.