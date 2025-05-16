За кражи из гаражей будут судить двух прикамцев

В Очере завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 33 и 18 лет. Мужчин обвиняют в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В местный отдел полиции поступили заявления от двух пенсионерок о том, что из их гаражей были похищены металлические изделия. Причиненный ущерб превысил 10 тысяч рублей.
Полицейские установили личности предполагаемых виновников и задержали их. На допросе злоумышленники дали признательные показания. Часть похищенного они успели сдать в пункт приема металлолома. То, что осталось у фигурантов, изъяли и вернули потерпевшим. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.