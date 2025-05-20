Ответы на кроссворд от 19 мая 2025: интересные факты про кубик Рубика

По горизонтали:
1. Рекорд
Макс Парк, американский спидкубер, стал легендой благодаря своим выдающимся результатам. В июне 2023 года он установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 3x3x3 за 3,13 секунды на соревнованиях WCA в Калифорнии. Помимо спортивных достижений, Макс вдохновляет своим примером, преодолевая трудности, связанные с аутизмом. Кубик Рубика стал для него инструментом социализации и развития. Он является одним из самых титулованных куберов в мире.
2. Узор
Кубик Рубика предоставляет возможность не только собирать, но и создавать различные узоры. Некоторые из них, например, «Шахматный кубик», «Точки» и «Зигзаг», получаются путем многократного повторения определенной последовательности вращений.
3. Способ
Существует несколько способов сборки кубика Рубика, среди которых выделяются два основных: метод послойной сборки и метод Джессики Фридрих (CFOP). Метод послойной сборки, состоящий из семи этапов, прост в освоении и включает в себя последовательную установку элементов каждого слоя. Метод CFOP, основанный на послойном, более сложный, требует знания большого количества алгоритмов, но позволяет добиться высокой скорости сборки.
4. Число
С 1980 года, когда появились первые онлайн-сообщества любителей кубика Рубика, начался поиск «алгоритма Бога». Задача состояла в нахождении минимального количества ходов для решения любой конфигурации. В июле 2010 года совместными усилиями исследователей было доказано, что это число равно 20 ходам в метрике FTM (Face Turn Metric — учитывается поворот любой грани на любое количество градусов) и 26 ходам в метрике QTM (Quarter Turn Metric — учитываются только повороты на 90 градусов).
5. Япония
Японская компания MegaHouse, совместно с Iriso Precision, отметила 50-летие кубика Рубика выпуском самого маленького в мире функционального кубика. Работа над миниатюрной головоломкой, размером 4,9 мм и весом 0,33 грамма, велась около четырех лет, а само производство началось в 2022 году. В августе 2024 года кубик был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Алюминиевый кубик, выпущенный ограниченным тиражом, предлагался по цене 777 777 иен (около 5320 долларов США) и поставлялся с подставкой. Предыдущий рекордсмен имел размер 5,6 мм.
6. Патент
Эрне Рубик запатентовал свое изобретение, «Магический кубик», в Венгрии в 1977 году. В сентябре 1979 года он заключил контракт с американской компанией Ideal Toy Corporation на поставку миллиона кубиков в США. Проблема отсутствия американского патента была решена переименованием «Магического куба» в «Кубик Рубика» в начале 1980 года.
По вертикали:
1. Песня
После появления в СССР в 1981 году, кубик Рубика быстро завоевал популярность. В народе его часто называли «кубик-рубик», и это название проникло даже в советскую поп-музыку. Две известные песни — в исполнении Натальи Рожковой и группы «Лейся, песня» — носили это имя.
2. Скорость
Спидкубинг — скоростная сборка кубика Рубика и других механических головоломок. На соревнованиях, организованных WCA, участники проходят через скрамблинг, 15-секундную инспекцию, и сборку, фиксируемую таймером. Результат определяется как среднее время из пяти попыток, с отбрасыванием лучшей и худшей.
3. Дубай
Dubai Knowledge Park (Дубай) отметил свой 20-летний юбилей установкой самого большого в мире кубика Рубика. Трехметровая конструкция весом более 300 кг состоит из 21 стекловолоконного куба. Инсталляция, признанная Книгой рекордов Гиннесса, символизирует миссию парка по развитию мышления и приобретению знаний. Посетители могут взаимодействовать с кубиком, расположенным в центре парка.
4. Группа
В середине 1970-х годов Эрне Рубик, работая в академии прикладного искусства в Будапеште, столкнулся с трудностью объяснения студентам математической теории групп. Пытаясь визуализировать концепцию, он создал 27 раскрашенных деревянных кубиков. С удивлением обнаружив, что собрать их в один куб с одноцветными гранями сложно, Рубик посвятил этой задаче месяц. Хотя изначально кубик задумывался как обучающий инструмент, основной целью Рубика было решение проблемы перемещения независимых частей структуры. Самой сложной задачей оказалось создание механизма, состоящего из 26 кубиков и системы крепления.
Интересные факты о кубике Рубика:
- Современное искусство предлагает уникальное направление — мозаики и скульптуры из кубиков Рубика. Джованни Контесси и Дэнниел Розгарден (Cube Works Studio) — известные художники, работающие в этом жанре. Создание мозаики начинается с проектирования изображения в пиксельном формате с ограниченной цветовой палитрой. Кубики собираются вручную и устанавливаются в общую рамку. Самая большая мозаика (85 794 кубика) принадлежит Cube Works Studio. Для создания мозаики не требуется сборка всего кубика, достаточно одной грани.
- Мобильное приложение «Rubik’s Cube: The Official App» создано при участии Эрне Рубика, чтобы максимально точно воспроизвести опыт сборки кубика. Приложение включает обучающий режим, который шаг за шагом проводит пользователя через процесс сборки, а также режим испытаний для совершенствования навыков. Оно доступно на iOS и Android и призвано познакомить новое поколение с головоломкой, развивая пространственное мышление и логику.
- Кубик Рубика, став культурным символом, часто появляется в фильмах и сериалах. В «Симпсонах» он служит элементом сюрреалистичного пространства. «В погоне за счастьем» герой Уилла Смита демонстрирует умение сборки как способ произвести впечатление. Кубик появляется в «Детективе Пикачу», «Зверополисе», «Гравити Фолз», «Стражах Галактики» и «Ральфе» в качестве символа интеллекта, ностальгии или юмора.
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