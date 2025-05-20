Ответы на кроссворд от 19 мая 2025: интересные факты про кубик Рубика

5. Япония

Японская компания MegaHouse, совместно с Iriso Precision, отметила 50-летие кубика Рубика выпуском самого маленького в мире функционального кубика. Работа над миниатюрной головоломкой, размером 4,9 мм и весом 0,33 грамма, велась около четырех лет, а само производство началось в 2022 году. В августе 2024 года кубик был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Алюминиевый кубик, выпущенный ограниченным тиражом, предлагался по цене 777 777 иен (около 5320 долларов США) и поставлялся с подставкой. Предыдущий рекордсмен имел размер 5,6 мм.