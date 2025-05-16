Депутат Немкин рассказал о важности цифрового суверенитета для России

Безусловно, путь к полному цифровому суверенитету будет долгим. Для этого потребуются не только технологические решения, но и политическая воля, экономическая стабильность и широкие кооперации внутри страны. Но уже сейчас можно сказать, что Россия — один из немногих игроков, кто не просто говорит о цифровом суверенитете, а действует. И действует в условиях, где любые просчеты обходятся дорого. Именно поэтому российский опыт — это не просто попытка сохранить независимость, а пример того, как мечта о цифровом суверенитете становится реальностью вопреки внешнему давлению.