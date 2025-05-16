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Пермь принимает первенство региона по авиамодельному спорту

В Перми проходит первенство города и Пермского края по авиамодельному спорту.

В Перми проходит первенство города и Пермского края по авиамодельному спорту. От участников требуется запустить в воздушное пространство модели самолетов разных классов, сконструированные и изготовленные самостоятельно.

В этом году в первенствах участвуют 60 человек. Одиночные и командные испытания проводятся в возрастных категориях 7−13 лет и 14−18 лет. Судьи из состава Федерации авиамодельного спорта первой спортивной категории будут оценивать мастерство участников по таким критериям: длительность, скорость, дальность полета и чистота выполнения фигур пилотажа.

Спортсмены-парашютисты проведут показательные выступления, работает фотозона. Также участников и гостей ждет развлекательная программа и бесплатное горячее питание.