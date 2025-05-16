Американец поймал маленькую рыбу и установил рекорд

Однако после измерений выяснилось, что пятнистый солнечник, вес которого составлял 368,5 грамма, стал самым большим в штате. Предыдущая рекордная рыба весила 350 граммов. Новый рекорд уже подтвердил Департамент природных ресурсов Джорджии. Там отметили, что в штате идет негласное соревнование по ловле этих рыб.