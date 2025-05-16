Американец поймал маленькую рыбу и установил рекорд

Джош Форсайт из Хомервилля отправился на реку Суванни вместе с маленькой дочерью. Мужчина надеялся поймать большого леща, но вместо этого на удочку попалась рыба значительно меньше. Об этом сообщило издание The Griffin Daily News.
Однако после измерений выяснилось, что пятнистый солнечник, вес которого составлял 368,5 грамма, стал самым большим в штате. Предыдущая рекордная рыба весила 350 граммов. Новый рекорд уже подтвердил Департамент природных ресурсов Джорджии. Там отметили, что в штате идет негласное соревнование по ловле этих рыб.
Пятнистый солнечник по-научному называется Lepomis punctatus. Этот вид пресноводной рыбы из семейства центрарховых обитает в основном в водоемах юго-восточной части США и популярен среди рыболовов-любителей из-за яркой окраски и активности при ловле.
Ранее мужчина в США поймал рыбу-зомби весом 45 килограммов.