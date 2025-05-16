Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 17−18 мая

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открыта выставка к 250-летию со дня основания царицынской императорской усадьбы, посвященная одному году из жизни Екатерины II. Во время своего продолжительного визита в Москву, который длился почти весь 1775 год, императрица праздновала на Ходынском поле заключение Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей, встречалась с турецким послом, проводила Губернскую и другие важные для империи реформы. И тогда же переименовала село Черная Грязь в Царицыно, распорядившись начать строительство новой резиденции, спустя много лет ставшей музеем. На кураторской экскурсии посетители погрузятся в эпоху Екатерины II, узнают о стратегиях русских полководцев — Румянцева, Орлова, Спиридова, — а также том, как их победы запечатлены в искусстве. Экскурсия коснется и того самого визита императрицы в Москву.