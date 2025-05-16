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Подорожание квартир зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области поднялись цены на первичное жилье, но подешевело вторичное.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области цены на все типы первичного жилья выросли на 2,4%, а в сегменте вторичного жилья произошло снижение стоимости на 1,6%. Об этом сообщили в Ростовстате после сравнения данных за первый квартал 2025 и четвертый квартал 2024 года.

В новостройках значительно подорожали типовые квартиры (на 3,2%), а также квартиры улучшенной планировки (на 2,4%). Стоимость элитных апартаментов поднялась на 0,4%.

На вторичном рынке темпы снижения стоимости варьировались от 0,3 до 4% на помещения улучшенной планировки. При этом элитные квартиры стали дороже на 2,3%.

Отметим, средняя стоимость одного жилого квадратного метра в новостройках составляла 111,4 тысячи рублей, а во вторичке — 92,6 тысячи рублей. Цены на Дону оказались ниже, чем в Краснодарском крае.

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