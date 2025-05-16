Подорожание квартир зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области цены на все типы первичного жилья выросли на 2,4%, а в сегменте вторичного жилья произошло снижение стоимости на 1,6%. Об этом сообщили в Ростовстате после сравнения данных за первый квартал 2025 и четвертый квартал 2024 года.