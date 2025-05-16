В России начнется предзаказ инновационных умных часов HUAWEI

HUAWEI WATCH 5 работают до 4,5 дней в стандартном режиме и до 11 дней в режиме экономии заряда. Функция быстрой зарядки позволяет полностью зарядить 42-миллиметровую модель за 60 минут, а 46-миллиметровую — за 90 минут. Также в модели есть функция автономности — благодаря опции eSIM можно всегда оставаться на связи. Это особенно удобно для тех, кто увлекается бегом, катанием на скейтборде, скалолазанием, плаванием и другими активными видами спорта, где не всегда удобно брать с собой мобильный телефон.