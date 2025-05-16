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Из-за проливных дождей в трех районах Омской области ввели режим ЧС

Почва в отдельных районах Омской области сильно переувлажнена.

Источник: Комсомольская правда

Из-за затяжных и обильных дождей, обрушившихся на Омскую область за последнюю неделю, в трех районах Омской области пришлось ввести режим ЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС, это районы Павлоградский, Саргатский и Знаменский. Там наблюдается агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы». Это затрудняет полевые работы и может сократить урожай.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональный минсельхоз, сообщал о том, что из-за переувлажнения почвы в Омской области также приостановлена посевная компания.

Также сегодня мы сообщали, что в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе построят пять новых котельных.