Из-за проливных дождей в трех районах Омской области ввели режим ЧС

Из-за затяжных и обильных дождей, обрушившихся на Омскую область за последнюю неделю, в трех районах Омской области пришлось ввести режим ЧС.
Как сообщили в ГУ МЧС, это районы Павлоградский, Саргатский и Знаменский. Там наблюдается агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы». Это затрудняет полевые работы и может сократить урожай.
Ранее ТАСС со ссылкой на региональный минсельхоз, сообщал о том, что из-за переувлажнения почвы в Омской области также приостановлена посевная компания.
Также сегодня мы сообщали, что в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе построят пять новых котельных.