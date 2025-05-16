Генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси

В ведомстве акцентировали внимание на том, что минимизация уровня коррупции в стране является одним из основных национальных интересов в социальной сфере. Сказано, что в целях формирования единого подхода к предупреждению коррупции, специалистами Генеральной прокуратуры были разработаны методические рекомендации, связанные с организацией антикоррупционной работы в государственных органах и организациях.