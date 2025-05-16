Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси

Генпрокуратура отреагировала на ситуацию с коррупцией в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Благодаря принимаемым мерам сдерживания и ранней профилактики коррупция в Республике Беларусь не превышает 2% в структуре общей преступности», — уточняется в сообщении.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что минимизация уровня коррупции в стране является одним из основных национальных интересов в социальной сфере. Сказано, что в целях формирования единого подхода к предупреждению коррупции, специалистами Генеральной прокуратуры были разработаны методические рекомендации, связанные с организацией антикоррупционной работы в государственных органах и организациях.

Тем временем Генпрокуратура расследует уголовное дело о взяточничестве одного из руководителей БЖД: «Взятка в виде сертификатов на 5,5 тысячи рублей на покупку бытовой техники».

Ранее в Беларуси наниматель выплатил отпускные работнику после вмешательства прокуратуры.

Вместе с тем мы собрали информацию про Ночь музеев 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа, стоимость билетов.

А еще мы собрали драмы жизни и удары судьбы белорусской олимпийской чемпионки по гимнастке Ольги Корбут, которая 16 мая празднует 70-летие: «Я счастлива, и не портите мне настроение!».