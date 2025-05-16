Генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«Благодаря принимаемым мерам сдерживания и ранней профилактики коррупция в Республике Беларусь не превышает 2% в структуре общей преступности», — уточняется в сообщении.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что минимизация уровня коррупции в стране является одним из основных национальных интересов в социальной сфере. Сказано, что в целях формирования единого подхода к предупреждению коррупции, специалистами Генеральной прокуратуры были разработаны методические рекомендации, связанные с организацией антикоррупционной работы в государственных органах и организациях.
Тем временем Генпрокуратура расследует уголовное дело о взяточничестве одного из руководителей БЖД: «Взятка в виде сертификатов на 5,5 тысячи рублей на покупку бытовой техники».
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