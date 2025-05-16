В Иркутской области начали борьбу с незаконным выловом байкальского омуля

В Иркутской области в текущем году проведено более 2,7 тысяч контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 2 948 нарушений законодательства о рыболовстве — на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.