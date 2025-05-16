В Иркутской области начали борьбу с незаконным выловом байкальского омуля

В Иркутской области в текущем году проведено более 2,7 тысяч контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 2 948 нарушений законодательства о рыболовстве — на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
— Правительство Иркутской области уделяет большое внимание сохранению экологии Байкала и его биологического разнообразия, — подчеркнул Константин Зайцев.
Особую тревогу вызывает ситуация с байкальским омулем. С 2017 года действует полный запрет на его промышленный вылов, однако проблема браконьерства остается острой. По данным Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, 27 материалов о незаконной добыче водных биоресурсов уже передано в правоохранительные органы. Основные нарушения зафиксированы в Иркутском, Слюдянском, Ольхонском, Тайшетском, Братском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.
Для сохранения популяции омуля завершена реконструкция Большереченского рыбоводного завода в Бурятии в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию для пресечения незаконного оборота биоресурсов.
Отдельной темой обсуждения стало влияние большого баклана на экосистему Байкала. Участники совещания сошлись во мнении о необходимости проведения дополнительных научных исследований для оценки реального воздействия этих птиц на рыбные ресурсы и прибрежную растительность.