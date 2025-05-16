Поэтапный ремонт Канавинского моста начнется в ночь на 19 мая

«Начинаем уже в эти выходные с фрезерования проезжей части моста. Будем работать в ночное время: фрезеруем и сразу укладываем. На этот период будет действовать частичное ограничение транспорта: подрядчик приступит к работам на трех полосах в сторону Заречной части города. Если погодные условия будут неблагоприятные, например, дождь, то работы будут перенесены на следующие дни», — пояснил Максимов.