Минюст внес новые организации в реестр иноагентов

«Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены международная общественная организация “Независимая ассоциация врачей”*, общественно-политическое движение “Европейский Петербург”*, а также организация “Земский съезд”*, — говорится в сообщении.