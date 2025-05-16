Минюст внес новые организации в реестр иноагентов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов «Независимую ассоциацию врачей»*, движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*, сообщается на сайте ведомства.
«Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены международная общественная организация “Независимая ассоциация врачей”*, общественно-политическое движение “Европейский Петербург”*, а также организация “Земский съезд”*, — говорится в сообщении.
* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом.