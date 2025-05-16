Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на два года продлил контракт с клубом

Тренер начал карьеру в «Салавате Юлаеве» еще в качестве игрока в 2009 году и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2010/11. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе «Металлурга» Магнитогорска, где в 2016 году вновь выиграл главный трофей КХЛ.