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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на два года продлил контракт с клубом

Виктор Козлов еще два года будет главным тренером «Салавата Юлаева».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с главным тренером Виктором Козловым. Новое соглашение рассчитано на два года.

Козлов, возглавляющий уфимский клуб с 2022 года, в прошедшем сезоне привел команду к бронзовым медалям КХЛ. Это стало первым подиумом для «юлаевцев» за последние шесть лет.

Тренер начал карьеру в «Салавате Юлаеве» еще в качестве игрока в 2009 году и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2010/11. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе «Металлурга» Магнитогорска, где в 2016 году вновь выиграл главный трофей КХЛ.

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