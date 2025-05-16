Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на два года продлил контракт с клубом

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с главным тренером Виктором Козловым. Новое соглашение рассчитано на два года.
Козлов, возглавляющий уфимский клуб с 2022 года, в прошедшем сезоне привел команду к бронзовым медалям КХЛ. Это стало первым подиумом для «юлаевцев» за последние шесть лет.
Тренер начал карьеру в «Салавате Юлаеве» еще в качестве игрока в 2009 году и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2010/11. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе «Металлурга» Магнитогорска, где в 2016 году вновь выиграл главный трофей КХЛ.
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