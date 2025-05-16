Еще одна схема обмана: как злоумышленники используют самозапреты на кредиты

С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Граждане могут подать заявление для его получения через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Самозапрет на выдачу кредитов призван помочь в борьбе с мошенниками, а также лучше контролировать собственные финансовые решения. Однако злоумышленники смогли придумать новую схему обмана с использованием этой меры. Как мошенники используют самозапрет на кредиты в своих целях и как не попасться на их уловки — в материале «Вечерней Москвы».
Сценарии обмана.
Звонок из налоговой.
Один из сценариев обмана предполагает звонок якобы от имени представителя налоговой службы. В этом случае мошенники убеждают жертву, что у нее якобы обнаружили задолженность или ошибку в кредитной истории. Для их устранения, утверждают мошенники, нужно снять самозапрет. Если пользователь выполняет их указания, то может остаться без денег и с оформленным на его имя кредитом.
Звонок из банка.
По другой схеме мошенники представляются сотрудниками банка. Они заявляют жертве, что на ее счету якобы зафиксированы подозрительные операции. Чтобы «защитить средства», пользователю предлагают временно снять самозапрет на выдачу кредитов.
Поддержка от государства.
Еще один сценарий обмана подается под предлогом якобы оказания поддержки от государства. В этом случае мошенники убеждают жертву, что самозапрет на кредиты мешает получить одобрение на льготный кредит, субсидию или некую выплату от властей. Во всех трех сценариях злоумышленники могут получить доступ к личной информации пользователей. Это чревато кражей данных, финансовыми потерями и юридическими проблемами, передает РБК.
Как защититься от мошенников.
Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий отметил, то при использовании подобных схем мошенники обманывают жертв не путем технических манипуляций, а с помощью влияния на их психику.
— Поэтому единственной рекомендацией в этом случае будет не реагировать ни на какие запросы на отмену самозапрета на выдачу кредита. Равно как и на любые другие ограничения, которые вводятся на портале «Госуслуги», — порекомендовал собеседник «ВМ».
Мошенники разработали новую схему обмана с помощью госуслуг: как защититься.
Если человек установил себе ограничение на выдачу кредита, то только он сам может принимать решение о его отмене. Любое воздействие со стороны в этом случае будет однозначно говорить о мошеннических действиях. Эксперт также оценил возможность защититься от атак злоумышленников с помощью дополнительных услуг «защиты», которые предлагают многие мобильные операторы.
— К сожалению, здесь нет однозначного ответа, потому что у мошенников регулярно обновляются номера, с которых они осуществляют звонки. Также они очень часто устанавливают контроль над смартфонами ничего не подозревающих пользователей и осуществляют звонки именно с них, и в этом случае любая блокировка приведет к тому, что будет заблокирован вполне законопослушный гражданин, — объяснил эксперт.
При этом, по словам Лукацкого, часто блокируются вполне легальные бизнес-номера, с которых массово совершаются звонки или отправляются одноразовые коды доступа для подтверждения операций.
Россиян предупредили об еще одной мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают поддельные электронные письма якобы от портала «Госуслуги». Пользователям предлагают проверить настройки безопасности и срочно связаться со «службой поддержки» по указанному номеру телефона, что является попыткой получить личные данные. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать поддельное письмо от «Госуслуг».