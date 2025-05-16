Станции «Кропоткинская» и «Арбатская» украсили к 90-летию Московского метро

В тот же день Максим Ликсутов сообщил, что в честь юбилея метрополитена в продажу поступили тематические транспортные карты и сувениры — карты «Тройка» с изображением интерьеров станций «Комсомольская», «Киевская», «Курская» и «Воронцовская», билеты «Единый» с логотипом юбилея, сувениры, а также держатели для карт, вечный календарь, светильник, жетоны, открытки, брендированные ручки.