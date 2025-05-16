В Ростовской области более 600 участников кадровой программы прошли тестирование

В Ростовской области более 600 участников кадровой программы «Герои Дона» прошли онлайн-тестирование. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Власти уточнили, что сроки тестирования были продлены по просьбам участников СВО, находившихся на линии боевого соприкосновения и не имевших возможности вовремя пройти отборочные испытания.
Показавших лучшие результаты теперь направят на собеседования. Окончательный состав участников образовательной программы должны определить до 1 июля. Обучение начнется с 1 сентября, курс рассчитан на год.
— Участники программы познакомятся с эффективными методиками управления. Участники спецоперации получат возможность найти работу в системе государственного и муниципального управления, в подведомственных организациях и учреждениях, — прокомментировал министр региональной политики и массовых коммуникаций Дона Александр Никиточкин.
Напомним, всего от желающих участвовать в рамках кадровой программы «Герои Дона» приняли более тысячи заявок.
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