Ежемесячные выплаты участникам СВО в 2025 году: кому положены и как получить

Одним из приоритетных направлений остается материальное обеспечение — участники СВО продолжат получать ежемесячные выплаты и в 2025 году, причем в обновленном формате. Какие суммы предусмотрены, кто может на них рассчитывать и что изменилось по сравнению с предыдущими годами — рассказываем в материале.
Кому положены ежемесячные выплаты за участие в СВО
Ежемесячные выплаты за участие в специальной военной операции положены следующим категориям граждан.
Военнослужащим, направленным для участия в зону СВО по контракту.
Добровольцам, официально вступившим в отряды, сотрудничающие с Минобороны РФ.
Мобилизованным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.
Сотрудникам Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, задействованным в зоне СВО.
Виды ежемесячных денежных выплат участникам СВО в 2025 году
Существует несколько видов выплат для задействованных в зоне СВО бойцов.
Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий (ВБД)
На нее могут рассчитывать все участники СВО, получившие статус ветерана боевых действий. Размер ежемесячной выплаты составляет 4 582,04 рубля с 1 февраля 2025 года.
Ежемесячная выплата Героям России
Эта выплата положена участникам СВО, удостоенным звания Героя России, а также их семьям, но в случае гибели военнослужащего. Её размер — 98 194,28 рубля.
Ежемесячная денежная компенсация набора социальных услуг
Получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ). В него входят лекарственные препараты, средства медицинского назначения, путевки в санаторий и право на бесплатный проезд в пригородных электричках.
Ветеранам боевых действий набор социальных услуг по умолчанию предоставляется деньгами, а не услугами. Размер составляет при этом 1728,46 рубля.
Ежемесячная денежная компенсация по военной травме
Получившие в ходе службы в зоне СВО травмы и ранения бойцы могут рассчитывать на соответствующие выплаты. Их размер зависит от тяжести увечья и группы инвалидности:
- I группа — 24 076,96 рубля;
- II группа: — 12 038,46 рубля;
- III группа — 4 815,39 рубля.
При этом ежемесячная выплата по инвалидности из-за травмы или заболевания составляет 7 605,52 рубля и оформляется без обращения.
Как оформить ежемесячные выплаты участникам СВО
Для оформления большинства выплат и льгот необходимо проделать определенный алгоритм действий.
Какие документы нужны
Некоторые выплаты (например, выплаты Героям России) оформляются без обращений. Для получения остальных компенсаций необходим, как правило, следующий ряд документов:
- паспорт;
- удостоверение ВБД;
- справка об участии в СВО.
Куда обращаться для оформления
За большинством выплат следует обращаться в Социальный фонд. Возможно как личное посещение ближайшего к дому отделения, так и подача заявления через Госуслуги. Также можно посетить МФЦ и обратиться за консультацией к его сотрудникам.
Сроки оформления выплат
Обычно срок оформления выплаты занимает до десяти дней. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное время для уточнения документов.
Главное о ежемесячных выплатах участникам СВО в 2025 году
Собрали основную информацию, которую стоит запомнить о ежемесячных выплатах участникам СВО в 2025 году.
1. Ежемесячные выплаты положены всем участникам боевых действий в зоне СВО.
2. Существует несколько видов выплат: как за сам факт участия в специальной военной операции, так и за получение травм и ранений.
3. Для оформления выплат необходимо обратиться в Социальный фонд или МФЦ, либо же — на Госуслуги.