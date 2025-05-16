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Ежемесячные выплаты участникам СВО в 2025 году: кому положены и как получить

С начала проведения специальной военной операции государство последовательно усиливает меры социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Деньги для участников СВО.
Источник: Freepik

Одним из приоритетных направлений остается материальное обеспечение — участники СВО продолжат получать ежемесячные выплаты и в 2025 году, причем в обновленном формате. Какие суммы предусмотрены, кто может на них рассчитывать и что изменилось по сравнению с предыдущими годами — рассказываем в материале.

Кому положены ежемесячные выплаты за участие в СВО

Ежемесячные выплаты за участие в специальной военной операции положены следующим категориям граждан.

  1. Военнослужащим, направленным для участия в зону СВО по контракту.

  2. Добровольцам, официально вступившим в отряды, сотрудничающие с Минобороны РФ.

  3. Мобилизованным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.

  4. Сотрудникам Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, задействованным в зоне СВО.

Виды ежемесячных денежных выплат участникам СВО в 2025 году

Существует несколько видов выплат для задействованных в зоне СВО бойцов.

Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий (ВБД)

На нее могут рассчитывать все участники СВО, получившие статус ветерана боевых действий. Размер ежемесячной выплаты составляет 4 582,04 рубля с 1 февраля 2025 года.

Ежемесячная выплата Героям России

Эта выплата положена участникам СВО, удостоенным звания Героя России, а также их семьям, но в случае гибели военнослужащего. Её размер — 98 194,28 рубля.

Ежемесячная денежная компенсация набора социальных услуг

Получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ). В него входят лекарственные препараты, средства медицинского назначения, путевки в санаторий и право на бесплатный проезд в пригородных электричках.

Ветеранам боевых действий набор социальных услуг по умолчанию предоставляется деньгами, а не услугами. Размер составляет при этом 1728,46 рубля.

Ежемесячная денежная компенсация по военной травме

Получившие в ходе службы в зоне СВО травмы и ранения бойцы могут рассчитывать на соответствующие выплаты. Их размер зависит от тяжести увечья и группы инвалидности:

  • I группа — 24 076,96 рубля;
  • II группа: — 12 038,46 рубля;
  • III группа — 4 815,39 рубля.

При этом ежемесячная выплата по инвалидности из-за травмы или заболевания составляет 7 605,52 рубля и оформляется без обращения.

Участник СВО.
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Как оформить ежемесячные выплаты участникам СВО

Для оформления большинства выплат и льгот необходимо проделать определенный алгоритм действий.

Какие документы нужны

Некоторые выплаты (например, выплаты Героям России) оформляются без обращений. Для получения остальных компенсаций необходим, как правило, следующий ряд документов:

  • паспорт;
  • удостоверение ВБД;
  • справка об участии в СВО.

Куда обращаться для оформления

За большинством выплат следует обращаться в Социальный фонд. Возможно как личное посещение ближайшего к дому отделения, так и подача заявления через Госуслуги. Также можно посетить МФЦ и обратиться за консультацией к его сотрудникам.

Сроки оформления выплат

Обычно срок оформления выплаты занимает до десяти дней. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное время для уточнения документов.

Главное о ежемесячных выплатах участникам СВО в 2025 году

Собрали основную информацию, которую стоит запомнить о ежемесячных выплатах участникам СВО в 2025 году.

1. Ежемесячные выплаты положены всем участникам боевых действий в зоне СВО.

2. Существует несколько видов выплат: как за сам факт участия в специальной военной операции, так и за получение травм и ранений.

3. Для оформления выплат необходимо обратиться в Социальный фонд или МФЦ, либо же — на Госуслуги.