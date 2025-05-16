Ежемесячные выплаты участникам СВО в 2025 году: кому положены и как получить

Одним из приоритетных направлений остается материальное обеспечение — участники СВО продолжат получать ежемесячные выплаты и в 2025 году, причем в обновленном формате. Какие суммы предусмотрены, кто может на них рассчитывать и что изменилось по сравнению с предыдущими годами — рассказываем в материале.