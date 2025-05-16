В Иркутске появится первый в России музей Леонида Гайдая

Мэр города Руслан Болотов посетил будущий музей знаменитого режиссера, который создается командой «Гайдай Центра» при поддержке администрации Иркутска. Культурный объект разместится в историческом здании на улице Урицкого, 9, где предстоит провести капитальный ремонт и создать уникальную экспозицию площадью 800 квадратных метров. Об этом сообщили в администрации областного центра.
— Решение о передаче здания мы приняли вместе с Думой Иркутска. Администрация города оказывает всестороннюю поддержку «Гайдай Центру» для скорейшей реализации инициативы по созданию музея. Леонид Гайдай для нашего города — это символ. Это наше наследие. Сегодня последовательно ведется работа, чтобы память о земляках, внесших вклад в историю страны, была доступна, — сказал Руслан Болотов.
Основу музея составят экспонаты из коллекции «Гайдай Центра», часть которых уже была представлена на временной выставке «Режиссер Гайдай. Как он это делал?», организованной к 100-летию мастера комедии. Напомним, что на открытие выставки в Иркутск приезжала внучка режиссера Ольга Худякова, которая передала горожанам трогательное видеообращение от вдовы Гайдая Нины Гребешковой. Открытие запланировано к 105-летию режиссера в 2027 году.
Помимо создания основной экспозиции, инициаторы проекта планируют установить у входа в музей скульптурную композицию «Леня Гайдай в кинотеатре». Сейчас ведется поиск спонсоров для реализации этой задумки.