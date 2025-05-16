В Иркутске появится первый в России музей Леонида Гайдая

Основу музея составят экспонаты из коллекции «Гайдай Центра», часть которых уже была представлена на временной выставке «Режиссер Гайдай. Как он это делал?», организованной к 100-летию мастера комедии. Напомним, что на открытие выставки в Иркутск приезжала внучка режиссера Ольга Худякова, которая передала горожанам трогательное видеообращение от вдовы Гайдая Нины Гребешковой. Открытие запланировано к 105-летию режиссера в 2027 году.