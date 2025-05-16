В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты при работе в выходные и праздники, документ доступен в думской электронной базе.
«Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время трудовым кодексом РФ устанавливаются разные порядки оплаты: за сверхурочную работу — с учётом оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (ст. 152), а за работу в выходные и праздники — только исходя из оклада или тарифной ставки (ст. 153).
В документах отмечается, что из-за этого работодателям выгоднее направлять сотрудников на работу в выходные, чем оформлять сверхурочные, так как это дешевле.
Однако, по мнению авторов, работа в выходные и праздники более обременительна для работника и должна оплачиваться не менее, чем сверхурочная, а на фоне кадрового дефицита такая несправедливость усиливает напряженность в коллективе и снижает мотивацию.
В связи с этим предлагается уравнять подход к оплате — учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты и при работе в выходные и праздники.