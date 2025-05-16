БЖД временно меняет расписание поездов на брестском направлении

Изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожного моста и восстановлением путей на перегоне Фаниполь — Койданово, которые будут вестись с 09:10 21 мая до 14:10 30 мая.
Отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес и эконом-класса будут следовать измененным маршрутом и расписанием на участке Минск — Барановичи — Брест.
Предусмотрены следующие смещения в графике:
- поезд № 733/734 Минск — Брест будет оправляться из столицы в 17:05 (вместо 17:21) и прибывать на конечную в 20:52 (вместо 21.06). Из Бреста он отправится по расписанию — в 06:34, но прибудет в Минск немного позже — в 10:44 (вместо 10:26).
- поезд № 859/860 Минск — Пинск будет оправляться со станции Минск-Пассажирский в 13:37 (вместо 14.02) и прибывать в столицу Полесья по расписанию. Обратно он отправится по графику, но прибудет в столицу позже — в 22:56 (вместо 22:37).
- поезд № 682/681 Брест — Минск будет оправляться в 15:26 (вместо 15.12) и прибывать в столицу в 19:59 (вместо 19:40). Отправление обратно — 20:46 (вместо 20:12), прибытие в Брест — в 01:09 (вместо 00:15).
- поезд № 636/635 Брест — Минск отправится в 10:43 (вместо 12:09) и прибудет в Минск в 15:33 (вместо 16:38), обратно отправится в 16:55 (вместо 17:31) и прибудет в Брест по расписанию.
В БЖД просят пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок, а также приносят извинения за временные неудобства.
Более подробную информацию о времени отправления и прибытия составов можно узнать на официальном сайте БЖД, в приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105.