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Бывший заключенный разводит скот на публику

Экс-мошенник по фамилии Ло, который отбывал десятимесячный срок в тюрьме за продажу поддельных наркотиков, прославился в китайских соцсетях благодаря видео о разведении сельскохозяйственных животных. Таким образом мужчина пытается изменить жизнь.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Китайский блогер-мошенник Ло на фото с теленком, собакой и поддельными наркотиками
Источник: South China Morning Post

В социальной сети Ло набрал 210 тысяч подписчиков. Об этом написала газета South China Morning Post. В своем профиле мужчина опубликовал 300 видео о жизни в сельской местности — в уезде Даи провинции Сычуань.

Большинство роликов Ло посвящаются общению с годовалым теленком Нюню. На одном из таких видео уже набралось два с половиной миллиона лайков. В комментариях зрители выражают мужчине признательность за заботу о животном.

Когда в апреле выяснилось, что блогер отбывал наказание за изготовление поддельных наркотиков, из-за которых у некоторых пострадавших развился диабет, Ло записал видео и сказал: «Да, это я, это случилось 10 лет назад. То, что я делаю сейчас, несет в себе положительную энергию. Человек, совершивший проступок, необязательно злой. Это необязательно означает, что он не любит животных. Я прошу публику проявить милосердие и дать мне шанс».

После признания мнения комментаторов разделились, однако все равно преобладали позитивные. Сегодня Ло продолжает вести блог и, по его словам, на пути исправления ни в коем случае не собирается возвращаться к прошлому опыту.

Ранее китаец в соцсетях притворялся курьером и отцом-одиночкой ради лайков.