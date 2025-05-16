Бывший заключенный разводит скот на публику

Когда в апреле выяснилось, что блогер отбывал наказание за изготовление поддельных наркотиков, из-за которых у некоторых пострадавших развился диабет, Ло записал видео и сказал: «Да, это я, это случилось 10 лет назад. То, что я делаю сейчас, несет в себе положительную энергию. Человек, совершивший проступок, необязательно злой. Это необязательно означает, что он не любит животных. Я прошу публику проявить милосердие и дать мне шанс».