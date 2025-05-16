Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом

«Насосная станция Алушты — это ключевая канализационная станция, которая собирает все стоки из города и направляет их на очистные сооружения. К работе на этом объекте мы приступаем летом текущего года», — сказал Новик.
На днях председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения, причем работы на самых аварийных и социально значимых завершат до 2027-го, и канализационная насосная станция в Алуште один из таких объектов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в под Алуштой, в поселке Приветное, построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Согласно заключенному с подрядчиком контракту, проектирование КОС должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Вода Крыма».