Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая 2025 года

Украинская делегация на переговорах с Россией снова требовала длительного прекращения огня, указывая, что это — необходимый шаг для начала мирного урегулирования. При этом ранее Зеленский на пресс-конференции с журналистами призвал Запад усилить санкционное давление на РФ и отказался признавать Крым российским. Он не стал участвовать в переговорном процессе, а 15 мая покинул Турцию.