Взгляды многих политологов и простых граждан обращены на Турцию: именно в этой стране может решиться вопрос о мирном завершении вооруженного конфликта на Украине. В статье разберем кто участвует в процессе, что хотят стороны и какими оказались итоги переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая 2025 года.
Перенос переговоров на 16 мая
Первоначально встреча делегаций заинтересованных сторон должна была состояться 15 мая, но в итоге переговоры перенесли на следующий день.
Встречу представителей РФ и Украины назначили на 12 часов 16 мая, однако началась она только в 13:30 по московскому времени.
Ход переговоров в Стамбуле 16 мая
Расскажем, что известно о переговорном процессе на данный момент.
Состав делегаций и формат встречи
Делегацию со стороны России утвердил накануне Владимир Путин. Во главе российских дипломатов стал помощник президента Владимир Мединский, который уже принимал участие в аналогичных переговорах 2022 года. Также в состав группы вошли:
- заместитель руководителя МИД Михаил Галузин;
- глава ГРУ ВС РФ Игорь Костюков;
- замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Отдельно утверждался список экспертов, в который вошли представители администрации президента, Генерального штаба, Министерства иностранных дел и Минобороны РФ.
Окончательный состав украинской делегации Зеленский утвердил вечером 15 мая. Ее возглавил министр обороны страны Рустем Умеров. В переговорную группу также вошли:
- зампред СБУ Александр Поклад;
- первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица;
- первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговской;
- и еще восемь человек представителей офиса президента и Минобороны.
Ранее СМИ сообщали, что встречу России и Украины собирался лично посетить Госсекретарь США Марко Рубио — он встретился с главами МИД Турции и Украины в рамках трехсторонних переговоров. Однако на встречу российских и украинских дипломатов политик не поехал: вместо этого он сообщил, что участие в ней могут принять некоторые представители США.
Трехсторонняя встреча в формате Турция — РФ — Украина состоялась в рабочем офисе администрации президента во дворце Долмабахче. Это первая официальная встреча российской и украинской делегаций за три года: в последний раз представители сторон общались 29 марта 2022 года в Стамбуле.
Мероприятие проходило в два этапа: сначала наиболее важные вопросы обсудили представители США, Украины и Турции, а затем прошла встреча российских и украинских дипломатов в присутствии турецких коллег. Сами переговоры провели в закрытом от прессы режиме. Диалог продолжался менее двух часов.
Основные обсуждаемые вопросы
Известно, что украинские дипломаты в первую очередь настаивали на прекращении огня. Украина также была заинтересована в обмене военнопленными, но только по формуле «всех на всех».
Россия потребовала отвода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Результаты и достигнутые договоренности между Россией и Украиной
Практически сразу после завершения переговоров 16 мая стало известно, что стороны проведут обмен пленными 1000 на 1000 человек. Первым об этом заявил представитель украинской стороны Рустем Умеров.
Информацию затем подтвердил Владимир Мединский. По его словам, Россия и Украина в скором времени представят свое видение возможного длительного прекращения огня в деталях. После этого переговоры планируют продолжить.
Украинская сторона также запросила официальную встречу лидеров двух государства. Мединский ответил, что эту просьбу приняли к сведению. «В целом, мы удовлетворены результатом», — сообщил прессе помощник президента.
Позиции сторон: чего добиваются Путин и Зеленский
Россияне прибыли в Стамбул с задачей договориться о реальном перемирии на приемлемых условиях. В перспективе — установить долгосрочный мир, устранив первоначальные причины конфликта. Именно такую позицию озвучивал Владимир Путин, то же самое сообщил журналистам глава дипломатической делегации Владимир Мединский. Переговоры в Стамбуле РФ рассматривает как прямое продолжение процесса, прерванного в 2022 году.
Украинская делегация на переговорах с Россией снова требовала длительного прекращения огня, указывая, что это — необходимый шаг для начала мирного урегулирования. При этом ранее Зеленский на пресс-конференции с журналистами призвал Запад усилить санкционное давление на РФ и отказался признавать Крым российским. Он не стал участвовать в переговорном процессе, а 15 мая покинул Турцию.
Реакция международного сообщества
После общения с Владимиром Зеленским и по итогам общения дипломатических делегаций турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что готов организовать личную встречу президентов России и Украины. Многие политики считают, что соглашения можно добиться только путем общения на высшем уровне.
Не ждали больших результатов от процесса и американцы. Еще до начала переговоров в Стамбуле Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что не видит возможности мирного урегулирования украинского конфликта без прямой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. На встрече с журналистами в Абу-Даби 16 мая президент США подтвердил намерение встретиться с российским лидером.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что подобные мирные инициативы можно считать позитивным сигналом, хотя и небольшим. Он добавил, что нужно продолжать усилия в том же направлении, однако поддержку Украине Евросоюзу прекращать нельзя.
Перспективы дальнейшего мирного процесса
По событиям последних недель можно сделать вывод, что Россия готова заключить мир. Но только с сильных позиций, так как перевес на поле боя явно сейчас за ВС РФ, и дальнейшие переговоры должны учитывать этот момент.
Как именно будут обеспечивать безопасность Украины и ее нейтралитет в будущем — открытый вопрос для обсуждения. При этом представители РФ будут настаивать на выполнении основных условий: выход ВСУ на границы новых российских территорий, демилитаризация Украины и запрет на вступление во враждебные по отношению России военно-политические альянсы.
Весь вопрос в том, пойдет ли на это украинская сторона. Неоднократно рассматривались предложение о введение на территорию Украины миротворческих сил, что категорически отвергает Россия. Также европейские лидеры уже договариваются о новом пакете экономических санкции для РФ.
В такой ситуации очень важно, как поведет себе США. Если американские власти прекратят поддержку войны и сильнее надавят на Украину, то мирное урегулирование можно ждать в скором времени. Если же такого не произойдет, то вероятно не только продолжение конфликта, но и его эскалация.