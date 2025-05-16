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Главные новости недели с 12 по 16 мая 2025 года

Итоги недели с 12 по 16 мая 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 12 по 16 мая 2025 года.

В Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины

Источник: РИА "Новости"

Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена итогами переговоров с Украиной в Стамбуле. Москва и Киев договорились представить свое видение возможного прекращения огня. Также Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО: Котляровку, Миролюбовку, Михайловку, Торское, Вольное Поле и Новоалександровку. Активные действия вели группировки войск «Центр», «Запад» и «Восток».

Кремль объяснил, что препятствует встрече Трампа с Путиным

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Переговоры Путина и Трампа требуют тщательной подготовки, заявил Песков. Он подчеркнул важность экспертных консультаций и согласился с мнением США о значении этой встречи для урегулирования на Украине.

Госдума приняла закон о локализации машин такси

Источник: Олег Елков/ТАСС

С марта 2026 года в большинстве регионов РФ в такси смогут работать лишь автомобили, набравшие 3200 баллов локализации либо выпущенные по СПИК. С 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество баллов локализации.

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Источник: AP 2024

РПК решила прекратить вооруженную борьбу с Турцией и самораспуститься. Решение поддержано большинством членов партии после призыва лидера Абдуллы Оджалана.