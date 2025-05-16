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В Омске Любинский стал пешеходным на выходные

Ограничения будут действовать каждые выходные всё лето.

Источник: Om1 Омск

Этим летом в Омске Любинский проспект станет местом для праздничных мероприятий. На выходные дни проспект будет закрыт для автомобилей и станет пешеходной зоной.

С сегодняшнего дня, 16 мая, начали действовать новые ограничения: движение на проспекте перекрыто с 20:00 и продлится до 20:00 воскресенья. Эти меры будут действовать каждую неделю всё лето, до 31 августа. На участке от площади Победы до улицы Партизанской для водителей установлены специальные дорожные знаки и информационные щиты, предупреждающие о перекрытии.

Из-за перекрытия маршруты автобусов № 25 и № 73, а также троллейбус № 8 будут изменены.