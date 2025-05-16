В Омске Любинский стал пешеходным на выходные

С сегодняшнего дня, 16 мая, начали действовать новые ограничения: движение на проспекте перекрыто с 20:00 и продлится до 20:00 воскресенья. Эти меры будут действовать каждую неделю всё лето, до 31 августа. На участке от площади Победы до улицы Партизанской для водителей установлены специальные дорожные знаки и информационные щиты, предупреждающие о перекрытии.