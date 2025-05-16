В Самаре разработана эффективная методика лечения аневризма брюшной аорты

В клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработана собственная методика лечения аневризм брюшной аорты, позволившая успешно прооперировать более 300 пациентов.
Методика, предложенная заведующим кафедрой факультетской хирургии СамГМУ Алексеем Вачевым, направлена на минимизацию кровопотери во время операции. Патент на изобретение был зарегистрирован в 2012 году.
Разработанная технология снижает среднюю кровопотерю до 300−400 миллилитров, что существенно ниже стандартных показателей в 700−1000 миллилитров. Применение метода позволяет избежать серьезных осложнений, таких как почечная и дыхательная недостаточность, инфаркт миокарда.
Летальность при плановых операциях с использованием стандартной методики составляет около 5%. Использование новой технологии снизило этот показатель до 1%.
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