Минобразования сказало про важные изменения в белорусских школах с 1 сентября 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства образования.
«С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в типовом учебном плане учреждений общего среднего образования», — сказано в сообщении.
В Минобразования заметили, что с целью формирования целостной картины мира и умения критически оценивать исторические события, в X-XI классе начнут преподавать учебный предмет «История Беларуси в контексте в всемирной истории».
Кроме того, в новом учебном году вместо двух уроков физкультуры будет три. В ведомстве поясняют, что так было сделано для того, чтобы повысить двигательную активность школьников и создать в школах комплексную систему здоровьесбережения.
«Соответственно, будут внесены изменения в учебную программу по предмету “Физическая культура и здоровье”, — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках развития инклюзивного образования и с учетом запросов родителей школьников, которые обучаются на дому, типовой план установил часы для следующих предметов: «Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)», а также «Черчение».
В ведомстве обращают внимание, что внесенные в типовой учебный план изменения направлены на совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования.
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