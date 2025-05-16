Штаб по лекарственному обеспечению в Башкортостане: отчет по работе

Оперативный штаб по вопросам лекарственного обеспечения, созданный по инициативе министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматулина, подвел промежуточные итоги работы. Среднесуточное число обращений граждан по вопросам льготных лекарств сократилось на 18%. Системный подход, индивидуальное сопровождение пациентов и оптимизация логистики позволяют оперативно решать сложные вопросы и обеспечивать жителей республики необходимыми препаратами.
Ключевые достижения За время работы штаба внедрена служба медицинских помощников: в каждой медицинской организации республики назначены сотрудники, которые индивидуально сопровождают льготников. Штаб по лекарственному обеспечению выстроил тесное взаимодействие с «Башфармацией». Совместно отработаны алгоритмы логистики и перераспределения лекарств, что ускорило их доставку до пациентов. Например, при задержках по графику медорганизации самостоятельно забирают препараты со складов.
Оптимизирована работа аптек. Фото: Минздрав РБ.
Оптимизирована работа аптек. Например, аптека № 6 в Уфе, обслуживающая льготников крупных медучреждений, с 3 марта работает без обеда, привлечены два помощника фармацевта, а часть пациентов переведена в новую аптеку № 4 (ул. Цюрупы, 84), что разгрузило аптеку № 6 для 6800 льготников.
Межведомственное взаимодействие — еще одно направление работы. Проводятся совместные приемы с Прокуратурой РБ, а также совещания с Росздравнадзором и общественниками, что помогает получать дополнительную информацию и выстраивать прозрачную систему.
Для повышения качества лекарственного обеспечения штаб инициировал проверку корректности назначений и выписки рецептов. Фото: Минздрав РБ.
Продолжаем работать над тем, чтобы лекарства были доступны, в том числе в сельских районах. В начале мая утвержден приказ Минздрава РБ, который заменяет устаревший перечень лекарственных препаратов для продажи в медицинских организациях и их обособленных подразделениях в населенных пунктах, где нет аптек. В документе актуализирован перечень лекарственных средств, теперь он включает базовый ассортимент жизненно важных препаратов, а также утверждена памятка о том, как заказать нужное лекарство, если его нет в наличии в конкретном ФАПе или другой медорганизации.
Справочно:
— Право на льготные лекарства имеют 754 142 жителя республики.
— В 2024 году на льготные лекарства выделено 6,2 млрд рублей.
— В 2025 году — 8, 4 млрд рублей.