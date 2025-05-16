Штаб по лекарственному обеспечению в Башкортостане: отчет по работе

Продолжаем работать над тем, чтобы лекарства были доступны, в том числе в сельских районах. В начале мая утвержден приказ Минздрава РБ, который заменяет устаревший перечень лекарственных препаратов для продажи в медицинских организациях и их обособленных подразделениях в населенных пунктах, где нет аптек. В документе актуализирован перечень лекарственных средств, теперь он включает базовый ассортимент жизненно важных препаратов, а также утверждена памятка о том, как заказать нужное лекарство, если его нет в наличии в конкретном ФАПе или другой медорганизации.