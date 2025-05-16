Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников

В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в типовом учебном плане школ. Среди них указаны и учебно-полевые сборы. Сказано, что на протяжении нескольких лет кадеты и суворовцы проводили подобные сборы после десятого класса в течение десяти дней. Уточняется, что такой формат хорошо себя зарекомендовал. В пресс-службе обратили внимание, что с 2026 года для десятых классов учебно-полевые сборы будут проводиться десять дней.