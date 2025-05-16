Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в типовом учебном плане школ. Среди них указаны и учебно-полевые сборы. Сказано, что на протяжении нескольких лет кадеты и суворовцы проводили подобные сборы после десятого класса в течение десяти дней. Уточняется, что такой формат хорошо себя зарекомендовал. В пресс-службе обратили внимание, что с 2026 года для десятых классов учебно-полевые сборы будут проводиться десять дней.
«При этом, они начнутся сразу после завершения занятий в X классе с 26 мая и продолжатся, как и ранее, до 5 июня», — уточнили в Минобразования Беларуси.
Ранее Минобразования сказало про важные изменения в белорусских школах с 1 сентября.
Кстати, Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске.
Вместе с тем Минобразования рассказало, как пройдут выпускные вечера в Беларуси.