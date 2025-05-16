Какой будет погода в Казахстане 17 мая

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов В Казахстане 17 мая ожидаются дожди, грозы, град, порывистый ветер, шквал, лишь в Западно-Казахстанской Карагандинской Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидается погода без осадков. Сильный дождь и град прогнозируется в Мангистауской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. На западе и севере страны прогнозируется туман.