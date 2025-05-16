Какой будет погода в Казахстане 17 мая

В Абайской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
В Акмолинской области по данным синоптиков на западе, севере и юге будет дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Днем на юге, востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге, востоке области 19, днем 15−20, на юге, востоке области 28−33 тепла.
В Актюбинской области на юге, востоке и в центре пройдет дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 17, днем 13−18, на севере, западе области 23 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на западе, севере области очень сильная жара 41 градус, в горных районах области 24−29 тепла.
В Атырауской области ночью на юге и востоке прогнозируют дождь, грозу. Ветер северный 9−14, на юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 23−28 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, на востоке области 8 тепла, днем 30−35, на востоке области 25 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах возможен дождь, гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, в горных районах области 34 тепла.
В Жетысуской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в центре, горных районах области 10−15 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге, востоке очень сильная жара 41 градус, в горных районах области 29 тепла.
В Западно-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер северный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 21−26 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 12, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
В Костанайской области на юге, востоке и в центре пройдет дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юге, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 18, днем 16−21, на юге области 25 тепла.
В Кызылординской области ночью на севере прогнозируется дождь, гроза, шквал, пыльная буря, днем дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Днем в центре области град. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, на севере области 15−20 м/с, днем 15−20, в центре области 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на севере области 17, днем 28−33, на севере области 24 тепла.
В Мангистауской области на северо-востоке и в центре пройдет дождь, гроза, ночью на северо-востоке области сильный дождь. Ветер северо-восточный, северный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 24−29, на западе области 20 тепла.
В Павлодарской области на западе и севере ожидается дождь, гроза, днем град. Ветер восточный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30, на севере области 20 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе и юге будет дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области дождь, на севере области небольшой дождь, на юге области временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный 9−14, ночью на западе, юге области, днем на западе, юге, востоке области 15−20 м/с, днем на юге области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 16−21, на юге области 13 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Утром и днем на севере, западе, в пустынных районах области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с, утром и днем 15−20, временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на севере, в пустынных районах области 25 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса, в горных районах области 34 тепла.
В Улытауской области утром и днем на западе и севере пройдет дождь, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на севере, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 15 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на севере области 28 тепла, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, во второй половине дня порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 31−33 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 39−41 градусов.