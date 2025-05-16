Жители Самары попросили рассмотреть вопрос нового открытия лагеря «Орлёнок»

Администрация Красноглинского района сообщила, что оба лагеря «Космос» и «Орлёнок» находятся в собственности акционерного общества «РКЦ “Прогресс”. Закрытие лагерей вызвано неудовлетворительным состоянием инженерных сетей и строительных конструкций. Решение о восстановлении деятельности лагерей принимается руководством АО “РКЦ “Прогресс”.