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Жители Самары попросили рассмотреть вопрос нового открытия лагеря «Орлёнок»

Жители Красноглинского района Самары обратились к властям с просьбой пересмотреть закрытие детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», расположенного в поселке Прибрежный.

Жители Красноглинского района Самары обратились к властям с просьбой пересмотреть закрытие детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», расположенного в поселке Прибрежный.

Администрация Красноглинского района сообщила, что оба лагеря «Космос» и «Орлёнок» находятся в собственности акционерного общества «РКЦ “Прогресс”. Закрытие лагерей вызвано неудовлетворительным состоянием инженерных сетей и строительных конструкций. Решение о восстановлении деятельности лагерей принимается руководством АО “РКЦ “Прогресс”.

Администраторы уточнили, что окончательное решение по вопросам эксплуатации объектов принимается владельцем акционерным обществом «РКЦ “Прогресс”.

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