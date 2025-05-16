Создана основа для сверхплотных полимерных накопителей информации

Для чтения и записи данных ученые подготовили специальный алгоритм, который автоматически обрабатывает колебания напряжения, считываемые при помощи химического анализатора, и переводит их в текст. Используя эту программу, исследователи записали 11-символьный пароль из произвольных знаков в полимер и затем успешно считали его в полностью автоматическом режиме. Пока на этот процесс уходит порядка 2,5 часа, однако последующие версии этого подхода, как надеются химики, сделают скорость чтения на несколько порядков быстрее.