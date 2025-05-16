Создана основа для сверхплотных полимерных накопителей информации

ТАСС, 16 мая. Американские химики разработали технологию, позволяющую хранить произвольную текстовую информацию в виде полимерных молекул, состоящих из 256 уникальных наборов звеньев, каждый из которых является аналогом знаков ASCII, самой общепринятой компьютерной кодировки символов. При ее помощи ученые записали и считали 11-символьный пароль, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Chem.
«Молекулы можно использовать в качестве “вечного” накопителя информации, который при этом не будет нуждаться в источнике питания. Мы впервые записали информацию при помощи “стройблоков” обычного пластика, которую впоследствии можно прочитать при помощи электрических сигналов. Это достижение стало первым шагом на пути к созданию технологий, позволяющих хранить данные в окружающих нас материалах», — заявил научный сотрудник Университета штата Техас Правин Пасупати, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отмечают химики, в природе существует множество примеров систем хранения данных, использующих отдельные молекулы и атомы в качестве носителей информации. Самым наглядным примером этого является человеческая ДНК, чьи микроскопические молекулы содержат в себе несколько гигабайт данных, записанных при помощи наборов из четырех «букв»-нуклеотидов.
Американские химики создали молекулярный накопитель, похожий по принципам кодирования данных на ДНК, используя полимеры из класса олигоуретанов. В рамках этой системы для хранения информации используются «четверки» из четырех разных одиночных звеньев этих полимерных молекул. Их произвольные комбинации позволяют закодировать 256 различных знаков, что совпадает с их числом в базовой компьютерной таблице кодировки символов ASCII.
Работа этого молекулярного накопителя информации основывается на том, что каждый из четырех типов звеньев полимера обладает уникальными электрохимическими свойствами, которые позволяют отличать их друг от друга по тому, как они влияют на напряжение пропускаемых через окружающую среду импульсов электричества. Это позволяет считывать записанные в полимер данные, последовательно отщепляя звенья от накопителя и отслеживая перемены в напряжении.
Для чтения и записи данных ученые подготовили специальный алгоритм, который автоматически обрабатывает колебания напряжения, считываемые при помощи химического анализатора, и переводит их в текст. Используя эту программу, исследователи записали 11-символьный пароль из произвольных знаков в полимер и затем успешно считали его в полностью автоматическом режиме. Пока на этот процесс уходит порядка 2,5 часа, однако последующие версии этого подхода, как надеются химики, сделают скорость чтения на несколько порядков быстрее.