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40-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже третьи сутки

В Башкирии два дня разыскивают 40-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 40-летний Алмаз Туктаров. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести два дня назад — 14 мая, он ушел из дома в деревне Среднехозятово Чишминского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черную футболку, бело-голубые камуфляжные брюки и черные кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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