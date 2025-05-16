40-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже третьи сутки

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести два дня назад — 14 мая, он ушел из дома в деревне Среднехозятово Чишминского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черную футболку, бело-голубые камуфляжные брюки и черные кроссовки.