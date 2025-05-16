Еще один прикамец лишился машины за пьяную езду

Суд приговорил большесосновца к 7 месяцам лишения свободы, которые заменены на 7 месяцев принудительных работ, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, конфискован в доход государства принадлежащий осужденному ВАЗ-21144 Лада Самара, за рулем которого он совершил свое преступление. Приговор еще не вступил в законную силу.