Еще один прикамец лишился машины за пьяную езду

Большесосновский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость.
Суд установил, что в марте фигурант в состоянии алкогольного опьянения управлял легковым автомобилем. На одной из улиц Большой Сосновы его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, но не бросил это занятие.
Суд приговорил большесосновца к 7 месяцам лишения свободы, которые заменены на 7 месяцев принудительных работ, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, конфискован в доход государства принадлежащий осужденному ВАЗ-21144 Лада Самара, за рулем которого он совершил свое преступление. Приговор еще не вступил в законную силу.