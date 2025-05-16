Профсоюзы сказали про жалобы белорусов на отсутствие картофеля в магазинах

Сообщается, что за апрель 2025 года об белорусов поступило более 60 обращений. В частности, речь шла про качество и наличие некоторых овощей из «борщевого набора»: картофеля, лука, капусты. Начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Дмитрий Алексейчик обратил внимание, что специалисты разбирались в каждой конкретной ситуации с выездом на место.