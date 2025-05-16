Профсоюзы сказали про жалобы белорусов на отсутствие картофеля в магазинах. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в Федерации профсоюзов Беларуси.
Сообщается, что за апрель 2025 года об белорусов поступило более 60 обращений. В частности, речь шла про качество и наличие некоторых овощей из «борщевого набора»: картофеля, лука, капусты. Начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Дмитрий Алексейчик обратил внимание, что специалисты разбирались в каждой конкретной ситуации с выездом на место.
«Оказалось, что в ряде магазинов отсутствовали отдельные виды традиционных овощей, а в некоторых их качество оставляло желать лучшего», — говорится в сообщении.
Так несмотря на то, что указанные факты связаны с межсезоньем, во время которого запасы сельскохозяйственной продукции уменьшаются, это не оправдывает продажу товаров ненадлежащего качества. Администрации магазинов рекомендовано снимать подобный товар с продажи.
Уточняется, что вопрос, касающийся дефицита картофеля, выведен на республиканский уровень. Говорится, что специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли провели проверку наличия, а также качества овощей, которые входят в «борщевой набор», в 20 овощехранилищах Беларуси. Данная проверка показала, что запасов картофеля достаточно для выполнения заявок.
«Вместе с тем внимание обращается и на качество — перед отгрузкой продукция сортируется», — говорится в сообщении.
Ранее мы собрали, что известно про картошку в Беларуси: что известно и что будет, сколько выращивают и потребляют картофеля, требования для продажи в магазинах и цены.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».
Кстати, белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за кило.
Вместе с тем Минсельхозпрод сказал о ситуации с севом овощей на фоне похолодания в Беларуси.