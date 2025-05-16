Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям с ПТСР, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера.
«По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России», — говорится в сообщении.
Первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей. Так, участники встречи затронули вопрос организации психологической помощи участникам СВО и членам их семей, особенно детям.