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Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР

Мантуров поручил обеспечить обучение школьных психологов для помощи детям с ПТСР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпросвещению и Минздраву РФ обеспечить обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям с ПТСР, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера.

«По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России», — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей. Так, участники встречи затронули вопрос организации психологической помощи участникам СВО и членам их семей, особенно детям.