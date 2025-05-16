Мантуров дал поручения, касающиеся поддержки детей с ПТСР

«По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России», — говорится в сообщении.