Самара примет участников международного фестиваля «ГИТИСFEST» 27 мая

Среди участников — самарский театр кукол «Аленький цветочек», победивший на окружном этапе «Театрального Приволжья 2025». Всего в проекте задействованы лауреаты фестиваля, студенты и педагоги ГИТИСа, а также молодые актеры из Китая и Кыргызстана.