Самара примет участников международного фестиваля «ГИТИСFEST» 27 мая

27 мая в Самару прибудут участники международного фестиваля «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025». Фестивальный теплоход начал путешествие по Волге 25 мая из Нижнего Новгорода.
Среди участников — самарский театр кукол «Аленький цветочек», победивший на окружном этапе «Театрального Приволжья 2025». Всего в проекте задействованы лауреаты фестиваля, студенты и педагоги ГИТИСа, а также молодые актеры из Китая и Кыргызстана.
Фестиваль посвящен творчеству Антона Чехова. В течение недели участники под руководством режиссёров-выпускников ГИТИСа создадут театральные эскизы, которые покажут в городах ПФО, включая Самару, Саратов, Казань и другие. В Самаре показы пройдут в «Дирижабле».
Ранее мы писали, что 17 мая с 20:30 до 23:00 в Самарском драмтеатре пройдет акция «Ночь музеев». Гости смогут посетить фотовыставку «ЛИЦА» (16+),
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