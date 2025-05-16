Новые правила въезда без визы в Россию с 30 июня: все, что нужно знать иностранцам

Если же проблема будет вызвана именно техническим сбоем, то для начала нужно будет доказать, что произошла какая-то неполадка. Во многих сферах жизни бывают подобные ситуации (например, зависает сайт по оплате парковки, что-то не так в приложении) — и человек получает штраф. Тогда ему приходится в судебном порядке доказывать, что в момент выписки штрафа не работал сайт или произошло что-либо еще.