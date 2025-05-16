В Роспотребнадзоре опровергли наличие клещей на детской площадке на улице Заки Валиди в Уфе

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии проверили детскую площадку на улице Заки Валиди в Уфе после обращения жителей. В ходе обследования на территории были обнаружены насекомые, в том числе на стволе березы, расположенной рядом с игровой зоной.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, найденные насекомые не являются клещами. Эксперты отметили, что у обнаруженных особей шесть ходильных ног, тогда как у клещей их восемь, также имеются различия в строении тела.
Несмотря на отсутствие опасных для здоровья членистоногих, ведомство обратило внимание на необходимость поддержания удовлетворительного санитарного состояния придомовой территории. Управляющей компании будет направлено официальное предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства.
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