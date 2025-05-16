В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19

В ведомстве уточнили, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. Текущие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью.