Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая

«Последний звонок в нашей школе “Покровский квартал” прозвучал сегодня одним из первых в городе — и стал началом новой главы в жизни у 470 удивительных юношей и девушек — выпускников нашей школы. Мы видели, как они росли, ошибались, побеждали, учились быть собой, а сегодня они делают шаг за порог школы, за порог детства. Наши ребята уходят во взрослую жизнь с багажом знаний и ценностей, которые мы передавали с любовью и ответственностью. Я искренне благодарю педагогов за самоотверженность и тепло, с которым они вели ребят все эти годы. А родителям — низкий поклон за доверие, поддержку и за то, что мы вместе прошли этот путь», — прокомментировала директор школы «Покровский квартал» Кристина Кухлевская.