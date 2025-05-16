Юного героя из Волгодонска наградили в ЛДПР

В жизни бывают моменты, когда даже ребенок способен проявить невероятное мужество. Десятилетний Дмитрий Русаков из Волгодонска доказал это своим поступком. 10 мая во дворе одного из микрорайонов Волгодонска произошло ЧП. Неизвестный мужчина напал на девушку и попытался с силой затащить ее в машину. В этот критический момент рядом оказался Дима.
— Он не побоялся, не испугался, не прошел мимо. Проявил отвагу и, возможна, спас жизнь девушки, — рассказал заместитель координатора Ростовского регионального отделения Христо Воловодов.
ЛДПР всегда поддерживает и защищает граждан России, особенно тех, кто, не задумываясь, встает на защиту других. По поручению лидера партии Леонида Слуцкого и координатора Ростовского регионального отделения Дениса Фраш активисты встретились с Димой и его семьей, чтобы лично поблагодарить юного героя. Они передали теплые слова от руководства партии и вручили памятные подарки и умную колонку.
— Настоящие герои живут среди нас. И мы всегда готовы поддержать тех, кто, не задумываясь, приходит на помощь другим, — отметил координатор первичного отделения Ростовского городского местного отделения Тарас Синонян.
Полиция оперативно установила личность нападавшего — им оказался 37-летний житель Калмыкии. После инцидента он скрылся в Элисте, но был задержан и передан ростовским следователям.
— Именно действия Дмитрия привели к тому, что преступление не совершилось, — подчеркнул депутат Волгодонской городской Думы Алексей Плотников.