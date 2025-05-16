Юного героя из Волгодонска наградили в ЛДПР

ЛДПР всегда поддерживает и защищает граждан России, особенно тех, кто, не задумываясь, встает на защиту других. По поручению лидера партии Леонида Слуцкого и координатора Ростовского регионального отделения Дениса Фраш активисты встретились с Димой и его семьей, чтобы лично поблагодарить юного героя. Они передали теплые слова от руководства партии и вручили памятные подарки и умную колонку.