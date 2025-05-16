СК объявил в розыск двух новых обвиняемых в убийстве экс-мэра Самары

Два новых фигуранта появились в деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены: по версии СК, уже задержанной внучке погибших Екатерине Бельской помогал 25-летний Дмитрий Метревели, а координировала преступление его тетя Светлана Метревели, проживающая за границей. По данным Mash, Светлана познакомилась с Екатериной в Тбилиси, они быстро сблизились, Бельская часто обращалась к подруге за советом. Предположительно, именно Метревели подтолкнула ее к убийству и посоветовала симулировать психическое расстройство, чтобы избежать наказания. Теперь оба предполагаемых сообщника объявлены в международный розыск.