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МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье

МЧС: тушить пожары в Забайкалье будут только обученные добровольцы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Только обученные и экипированные добровольцы будут привлекаться в тушению природных пожаров на территории Забайкальского края во избежание происшествий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что в пятницу в Чите прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, посвященное текущей оперативной лесопожарной обстановке в регионе. В ходе мероприятия были заслушаны подробные доклады о ситуации, складывающейся на территории Забайкалья и мерах, принимаемых по ее стабилизации.

«К тушению будут допускаться только обученные и экипированные добровольцы, что повысит эффективность их действий и снизит риски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во избежание происшествий и координации действий в Забайкалье планируется определить порядок и алгоритм действий добровольческих и волонтерских организаций при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, направленных на их предотвращение.