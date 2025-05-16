МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье

В ведомстве отметили, что в пятницу в Чите прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, посвященное текущей оперативной лесопожарной обстановке в регионе. В ходе мероприятия были заслушаны подробные доклады о ситуации, складывающейся на территории Забайкалья и мерах, принимаемых по ее стабилизации.