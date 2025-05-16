Единый учебник по истории для 5−9 классов введут в школах с 1 сентября

Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой.