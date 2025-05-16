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Единый учебник по истории для 5−9 классов введут в школах с 1 сентября

Ректор МГИМО Торкунов: единый учебник по истории введут в школах с 1 сентября.

ПЯТИГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Единый учебник по истории для 5−9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний «Машук».

«Обновленный единый учебник истории для 5−9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события», — заявил Анатолий Торкунов.

Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой.

Центр знаний «Машук» — всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы «Машук». Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества «Знание» и Росмолодёжи.