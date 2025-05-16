Потребление электроэнергии для отопления и водоснабжения в Беларуси выросло на 29% в январе-марте

Также растет и спрос на электроэнергию для зарядки электрокаров. Данный показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с январем-мартом 2024 года и составил 16,6 млн кВтч. Денис Мороз привел для сравнения цифры — такой же объем электроэнергии зарядные станции потребили за весь 2023 год.