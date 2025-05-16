Потребление электроэнергии для отопления и водоснабжения в Беларуси выросло на 29% в январе-марте

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-марте в Беларуси на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло электропотребление населением для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
На сегодняшнем заседании Минэнерго по итогам работы за январь-март глава ведомства Денис Мороз отметил, что энергетики обеспечили потребителей всеми видами энергоресурсов в востребованном объеме.
Более 3 тыс. квартир в Беларуси обеспечены природным газом в январе-марте.
Отмечена тенденция роста электропотребления населением — для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. «За три месяца этот показатель составил 480 млн кВтч и вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 29%», — подчеркнули в Минэнерго.
Министр энергетики сделал акцент, что этот вопрос является одним из волнующих граждан, и энергетики должны приложить максимум усилий для удовлетворения растущего интереса.
Также растет и спрос на электроэнергию для зарядки электрокаров. Данный показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с январем-мартом 2024 года и составил 16,6 млн кВтч. Денис Мороз привел для сравнения цифры — такой же объем электроэнергии зарядные станции потребили за весь 2023 год.
«Для повышения надежности работы энергосистемы в январе-марте было построено и реконструировано порядка 550 км линий электропередачи напряжением 0,4 — 330 кВ, заменено более 32 км тепловых сетей», — рассказали в Минэнерго. -0-