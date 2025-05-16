«Нас было не отогнать от телевизора, когда шла трансляция ЧМ по футболу». Удивительная история братьев-тренеров

— Нужно находить к каждому ребенку свой подход. К примеру, вижу, что кто-то из девчонок увлекается бисером. Дома почитал про это хобби, а на тренировке при случае завел о нем разговор. У меня много времени это не заняло, а детей к себе расположил, показал, что тренеру интересны их дела вне школы. Что касается гаджетов, то всегда советую ребятам не сидеть в пустых играх, а потратить хотя бы 15−20 минут в день на просмотр ролика о теннисе. Наверняка что-то новое для себя откроют, — резюмирует Валерий и отмечает, что только в постоянном стремлении к развитию можно дорасти до профессионала. Кстати, его трехлетняя дочь, как папа и бабушка, занимается теннисом, уже сейчас она тренируется наравне с 6-летними спортсменками.