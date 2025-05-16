«Нас было не отогнать от телевизора, когда шла трансляция ЧМ по футболу». Удивительная история братьев-тренеров

В Беларуси наряду с подготовкой спортсменов топ-уровня активно развивается и детско-юношеский спорт, в том числе в райцентрах и небольших населенных пунктах. Накануне Дня работников физической культуры и спорта корреспондент «7 дней» отправился в Березу, где в местной СДЮШОР работают целые династии тренеров.
Футбол — дело семейное.
Братья Александр и Андрей Жуковичи не на шутку увлеклись футболом еще в раннем детстве. Сегодня они — тренеры-преподаватели Березовской СДЮШОР, причем уже с большим стажем. С улыбкой признаются, что педагогический опыт переняли у своего отца, который долгое время работал директором школы.
— Когда впервые увидел, как ребята на стадионе гоняют мяч, сразу решил записаться в футбольную секцию. Этот спорт популярен во все времена. Да и если бы в середине 90-х им не заинтересовался, неизвестно, что бы из меня вышло, — рассказывает Александр, который более 16 лет работает тренером.
Времени у юноши хватало и на учебу в школе, и на любимое занятие. Не раз представлял родную Березу на первенстве области. Когда пришло время задуматься о профессии, то, вдохновившись примером своего футбольного наставника, решил стать тренером. Поступил в Брестский педагогический университет имени А. С. Пушкина.
— Учиться очень нравилось, а на третьем курсе меня пригласили поработать в команду. Перевелся на заочное отделение и с радостью применял полученные знания на практике на родине. Потом была служба в армии. Некоторое время жил и трудился в столице, — продолжает Александр и признается, что всегда скучал по родному городу. — Когда появилась возможность — сразу же вернулся, о чем ни разу не пожалел.
На старшего брата всегда старался равняться и младший. Андрей Жукович начинал строить карьеру профессионального спортсмена: проходил просмотр в ФК «Динамо-Минск», а во время учебы в университете играл за команду «Динамо-Брест». Отслужив в армии, вернулся в Березу, устроился в СДЮШОР и набрал первую группу ребят, чтобы научить их играть в футбол.
— Брат всегда был для меня примером. Повзрослев, буквально другими глазами посмотрел на его привязанность к спорту. Нас было не отогнать от телевизора, когда шла трансляция чемпионатов мира по футболу. Помню, как собирали стопками наклейки с изображением звездных игроков, аккуратно вклеивали в журналы и годами их хранили, — улыбается он. — В какой-то момент подумал: почему бы и мне не попробовать тренерского хлеба?
Воспитанники братьев Жукович, окончив спортшколу, выступают в первой и второй лигах по футболу, некоторые из них входят в состав национальной сборной по пляжному футболу и играют за ФК «Динамо-Брест». Как утверждают собеседники, методика преподавания одна, а вот подход — разный.
— Ребята занимаются у нас с шести лет. Главная наша тренерская задача — не просто развить их способности, сплотить и выработать командный дух, но еще и привить любовь и уважение к этому виду спорта. Стараемся, чтобы тренировки проходили на позитиве, тогда у детей будет желание их посещать, — поясняет Александр.
Андрей и Александр уверены, что быть детским тренером не каждому дано. Эта профессия состоит сразу из нескольких ролей: важно быть не просто наставником, но еще в некотором роде родителем, врачом, психологом. Иногда нужно проявить строгость, в другой раз — похвалить будущих чемпионов за успехи. И сложно предугадать, в какой именно период твой воспитанник «выстрелит» как лучший игрок. Поэтому тренеру необходимо уметь запасаться терпением.
— Приятно, когда наши воспитанники играют за известные клубы страны и не только. Но не меньше радуемся и гордимся, когда остаются в Березе и представляют цвета родного города, как когда-то мы с братом, — заключает Андрей Жукович.
Ракетка от ракетки недалеко падает.
Почти четверть века тренер-преподаватель Березовской СДЮШОР Ольга Эйхорт обучает детей теннису. Своим главным наставником она считает отца, который купил ей первую ракетку и вместе с дочкой выходил на корт. После замужества переехала с семьей в Березу по месту службы мужа, который был военным. Тогда-то всегда жизнерадостная и активная Ольга поняла, что не сможет работать ни экономистом, ни бухгалтером, и выбрала профессию тренера.
— В России у меня был опыт работы в детском саду, поэтому с ребятишками легко нашла общий язык. Поступила на «заочку» в БГУФК. Когда закончила, мне было за тридцать, но все равно пошла тренировать детей, — рассказывает Ольга Эйхорт и дополняет, что в спорт привела и сына, который был хорошо физически развит и отлично играл в футбол. — По возрасту его не приняли в футбольную секцию, поэтому решили попробовать теннис.
Он проявил себя и очень быстро начал расти как спортсмен. Вскоре выходил на корт с соперниками, которые были постарше, и с легкостью побеждал их.
Играть в теннис Валерий учился у другого тренера. Правда, признается, что присутствие мамы на первенствах было обязательным. Родной и близкий человек придавал уверенности молодому игроку. Со временем благодаря упорным тренировкам он стал четвертой ракеткой в Беларуси среди юниоров.
— Когда какой-то элемент не получался, просил маму разрешить прогулять школу. Тогда мы выходили на корт и играли вместе целый день, а потом отправлялся на свои тренировки, — вспоминает с улыбкой Валерий Эйхорт.
Окончив школу олимпийского резерва, тренировался в Минске и выступал на чемпионатах в Европе. После окончания БГУФК его приглашали обучать детей по всей Беларуси, а он выбрал Березу. Говорит, мол, вместе с мамой работать приятно, тепло, хорошо и уютно, как дома.
Ольга Николаевна ведет начальную группу по теннису, для детишек от 6 лет. Затем они переходят на тренировки к ее сыну. Тот уже готовит из них профессиональных спортсменов.
— В этом виде спорта воспитывается не только физическая сила, выносливость, бег и растяжка, но и интеллект. На корте нужно думать, как так ударить или отбить мяч, чтобы одолеть соперника. Поэтому советую детям заниматься еще и шахматами. Также важна дисциплина. Кстати, юных спортсменов отличает примерное поведение. Всегда рассказываю им, что теннис — одна из любимых игр королевских особ. Так что когда ребята начинают баловаться на тренировках, говорю, что принцы и принцессы так себя никогда не ведут, — улыбается Ольга Николаевна.
Эйхорты уверены, что успех юного спортсмена зависит также от родителей, которые не позволяют пропускать тренировки и перебирать виды спорта. При этом мама и сын уверены: наставник не должен быть чересчур строгим.
— Нужно находить к каждому ребенку свой подход. К примеру, вижу, что кто-то из девчонок увлекается бисером. Дома почитал про это хобби, а на тренировке при случае завел о нем разговор. У меня много времени это не заняло, а детей к себе расположил, показал, что тренеру интересны их дела вне школы. Что касается гаджетов, то всегда советую ребятам не сидеть в пустых играх, а потратить хотя бы 15−20 минут в день на просмотр ролика о теннисе. Наверняка что-то новое для себя откроют, — резюмирует Валерий и отмечает, что только в постоянном стремлении к развитию можно дорасти до профессионала. Кстати, его трехлетняя дочь, как папа и бабушка, занимается теннисом, уже сейчас она тренируется наравне с 6-летними спортсменками.
В СДЮШОР города Береза занимается 809 учащихся в различных спортивных отделениях: легкая и тяжелая атлетика, плавание, футбол, теннис, хоккей с шайбой.
Вадим КОНДРАТЮК,
газета «7 дней».-0-